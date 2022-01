Joshua Jackson protagonista di Attrazione Fatale: dopo Michael Douglas, l’attore prende il posto nel remake televisivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Abbiamo visto Michael Douglas al fianco di Glenn Close nel film Attrazione Fatale, ora toccherà a Joshua Jackson interpretare il ruolo di Dan Gallagher. l’attore canadese condividerà il piccolo schermo con Lizzy Caplan nel remake televisivo del film cult del 1987 Attrazione Fatale. La versione televisiva andrà in onda sul piattaforma streaming americana Paramount+. La trama è la stessa, che racconta della protagonista Alex (personaggio che valse a Glenn Close il premio Oscar e il Golden Globe) e della sua ossessione verso il suo amante, Dan Gallagher. Ad interpretare questo ruolo c’è Joshua Jackson, che aveva già recitato al fianco della Caplan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Abbiamo vistoal fianco di Glenn Close nel film, ora toccherà ainterpretare il ruolo di Dan Gallagher.canadese condividerà il piccolo schermo con Lizzy Caplan neldel film cult del 1987. La versione televisiva andrà in onda sul piattaforma streaming americana Paramount+. La trama è la stessa, che racconta dellaAlex (personaggio che valse a Glenn Close il premio Oscar e il Golden Globe) e della sua ossessione verso il suo amante, Dan Gallagher. Ad interpretare questo ruolo c’è, che aveva già recitato al fianco della Caplan ...

