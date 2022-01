Ha curato tanti contro il covid, addio a Giuseppe Comodo (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Monica De Santis La comunità medica salernitana si è ritrovata ieri a dover dire addio ad un altro medico, deceduto a causa del covid. Giuseppe Comodo, 68 anni, medico del 118 a Pontecagnano, non è riuscito a sopravvivere a quel virus che aveva combattuto in questi due anni. Era riuscito a curare tante, tantissime persone, ma poi, fatalità, non è riuscito a curare se stesso. Sostenitore delle terapie domiciliari, ha accusato i primi sintomi il primo gennaio. La febbre si è presentata subito molto alta, sfiodando i 40. Dopo quasi una settima il giorno 7 gennaio si sono presentati anche le prime difficoltà respiratorie che hanno costretto i familiari a chiedere per Comodo il ricovero presso il?covid Center di?Scafati. Immediatamente sottoposto a Tac, i colleghi non ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Monica De Santis La comunità medica salernitana si è ritrovata ieri a dover diread un altro medico, deceduto a causa del, 68 anni, medico del 118 a Pontecagnano, non è riuscito a sopravvivere a quel virus che aveva combattuto in questi due anni. Era riuscito a curare tante,ssime persone, ma poi, fatalità, non è riuscito a curare se stesso. Sostenitore delle terapie domiciliari, ha accusato i primi sintomi il primo gennaio. La febbre si è presentata subito molto alta, sfiodando i 40. Dopo quasi una settima il giorno 7 gennaio si sono presentati anche le prime difficoltà respiratorie che hanno costretto i familiari a chiedere peril ricovero presso il?Center di?Scafati. Immediatamente sottoposto a Tac, i colleghi non ...

