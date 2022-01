Gratis il nuovo Decoder DVB-T2: ecco chi potrà riceverlo a decorrere dal 20 Febbraio (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 20 Febbraio sarà possibile per i pensionati ricevere a casa gratuitamente un Decoder, in vista del cambio di frequenze necessario per liberare la banda a 700 MHz, che verrà utilizzata per il 5G. Poste Italiane distribuirà i Decoder agli aventi diritto. A partire dal 20 Febbraio i pensionati sopra i 70 anni potranno ricevere gratuitamente un Decoder DVB T2 – ComputerMagazine.itA partire dal 2022 è iniziato il procedimento che porterà a liberare la frequenza a 700 MHz, attualmente utilizzata dal digitale terrestre. Questa infatti dovrà passare nella disponibilità della telefonia, per l’implementazione del sistema 5G, come previsto dalle direttive dell’Unione Europea. La banda a 700 MHz infatti è stata identificata come la migliore frequenza per il trasferimento di dati, ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) A partire dal 20sarà possibile per i pensionati ricevere a casa gratuitamente un, in vista del cambio di frequenze necessario per liberare la banda a 700 MHz, che verrà utilizzata per il 5G. Poste Italiane distribuirà iagli aventi diritto. A partire dal 20i pensionati sopra i 70 anni potranno ricevere gratuitamente unDVB T2 – ComputerMagazine.itA partire dal 2022 è iniziato il procedimento che porterà a liberare la frequenza a 700 MHz, attualmente utilizzata dal digitale terrestre. Questa infatti dovrà passare nella disponibilità della telefonia, per l’implementazione del sistema 5G, come previsto dalle direttive dell’Unione Europea. La banda a 700 MHz infatti è stata identificata come la migliore frequenza per il trasferimento di dati, ...

