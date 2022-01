Fuori il seno, Belen completamente nuda nella vasca: il video estremo del bagno a mezzanotte | Guarda (Di venerdì 21 gennaio 2022) Belen Rodriguez si è mostrata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram mentre è completamente nuda nella vasca per il consueto bagno di mezzanotte. La showgirl argentina è seduta, con le ginocchia che a malapena le coprono il seno ma lasciando vedere quanto basta per far impazzire i suoi follower che di sicuro davanti a queste immagini avranno perso il sonno. E poi ci sono le luci soffuse delle candele, una sensazione di relax e di sensualità. Ad un certo punto Belen, finito il bagno, dice: "Ora leviamo il tappo. Così ho smesso di bruciarmi". Poi si avvicina al cellulare per fermare il video e ammiccante dà la buonanotte a tutti quelli che la stanno Guardando. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022)Rodriguez si è mostrata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram mentre èper il consuetodi. La showgirl argentina è seduta, con le ginocchia che a malapena le coprono ilma lasciando vedere quanto basta per far impazzire i suoi follower che di sicuro davanti a queste immagini avranno perso il sonno. E poi ci sono le luci soffuse delle candele, una sensazione di relax e di sensualità. Ad un certo punto, finito il, dice: "Ora leviamo il tappo. Così ho smesso di bruciarmi". Poi si avvicina al cellulare per fermare ile ammiccante dà la buonanotte a tutti quelli che la stannondo. Ma ...

pupapeligrosah : RT @HESMYLFINELINE: “sophie c’hai il seno completamente di fuori te lo dico, questo vestito non va bene” maniglia spillando verità. #jeru - frakpop77 : RT @_Paper__Tiger_: Manila a Sophie: hai il seno tutto di fuori, questo vestito non va bene #jeru #gfvip - livealifeyouwi8 : Manila : “SOPHIE hai il seno completamente di fuori , non va bene sto vestito , ce hai il seno completamente di fuo… - frakpop77 : RT @HESMYLFINELINE: “sophie c’hai il seno completamente di fuori te lo dico, questo vestito non va bene” maniglia spillando verità. #jeru - mazuhiras : RT @HESMYLFINELINE: “sophie c’hai il seno completamente di fuori te lo dico, questo vestito non va bene” maniglia spillando verità. #jeru -