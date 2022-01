F1, Gp Australia: obbligo vaccinale per i partecipanti all’evento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo l’affaire Djokovic, il governo Australiano mette – in questo caso – subito in chiaro le regole. Qualsiasi persona infatti vorrà partecipare al GP d’Australia 2022 di F1 (7-10 aprile) dovrà essere completamente vaccinato. Nessuna ripetizione di quello che è successo, sempre a Melbourne, prima degli Australian Open: dal primo dei piloti all’ultimo dei tifosi, passando per team principal, dirigenti, sponsor, meccanici, giornalisti e tifosi. In autodromo si entrerà solo in sicurezza. Il Chief Executive Officer del GP d’Australia, Andrew Westacott, ha detto in merito: “È un requisito obbligatorio per lo sport. Chi viaggia deve rispettare le regole per entrare nel paese, e dovrà avere tutti i requisiti per l’ingresso in Australia e Melbourne. Le regole valgono anche per giornalisti e tifosi”. F1, a ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo l’affaire Djokovic, il governono mette – in questo caso – subito in chiaro le regole. Qualsiasi persona infatti vorrà partecipare al GP d’2022 di F1 (7-10 aprile) dovrà essere completamente vaccinato. Nessuna ripetizione di quello che è successo, sempre a Melbourne, prima deglin Open: dal primo dei piloti all’ultimo dei tifosi, passando per team principal, dirigenti, sponsor, meccanici, giornalisti e tifosi. In autodromo si entrerà solo in sicurezza. Il Chief Executive Officer del GP d’, Andrew Westacott, ha detto in merito: “È un requisito obbligatorio per lo sport. Chi viaggia deve rispettare le regole per entrare nel paese, e dovrà avere tutti i requisiti per l’ingresso ine Melbourne. Le regole valgono anche per giornalisti e tifosi”. F1, a ...

