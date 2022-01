Covid, Boris Johnson ordina a insegnanti: via le mascherine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha esortato gli insegnanti che vorrebbero continuare a indossare le mascherine durante le lezioni, a seguire le regole che affermano che non sono più necessarie per l'uso in classe.Un portavoce del primo ministro ha affermato che "i bambini sono stati fra i più colpiti durante la pandemia", aggiungendo che Johnson "crede che sia fondamentale che ricevano un'istruzione faccia a faccia e possano godere di una normale esperienza in classe". "Il premier pensa anche che le scuole dovrebbero seguire le ultime indicazioni. Siamo stati chiari sul fatto che abbiamo rimosso l'obbligo di indossare le mascherine nelle aule e rimuoveremo le raccomandazioni per le mascherine da indossare nelle aree comuni a partire dal 27 gennaio", ha ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il primo ministro britannicoha esortato gliche vorrebbero continuare a indossare ledurante le lezioni, a seguire le regole che affermano che non sono più necessarie per l'uso in classe.Un portavoce del primo ministro ha affermato che "i bambini sono stati fra i più colpiti durante la pandemia", aggiungendo che"crede che sia fondamentale che ricevano un'istruzione faccia a faccia e possano godere di una normale esperienza in classe". "Il premier pensa anche che le scuole dovrebbero seguire le ultime indicazioni. Siamo stati chiari sul fatto che abbiamo rimosso l'obbligo di indossare lenelle aule e rimuoveremo le raccomandazioni per leda indossare nelle aree comuni a partire dal 27 gennaio", ha ...

