Borsa: Milano apre in forte calo, Ftse Mib - 1,44%

Avvio di seduta pesante per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dell'1,44%, l'Ftse All share un ribasso dell'1,41%. 21 gennaio 2022

