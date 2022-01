Australian Open: Berrettini doma Alcaraz al quinto set e conquista gli ottavi (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha sconfitto al tie-break del quinto Carlos Alcaraz e vola agli attavi di finale degli Australian Open. Un risultato storico per l’azzurro, che diventa il terzo giocatore dell’Era Open ad arrivare per otto volte agli ottavi di un torneo del Grand Slam. Berrettini rischia la rimonta ma prevale l’orgoglio Matteo Berrettini si è reso protagonista di una partita epica, sicuramente tra le migliori di quest’edizione degli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-2 e il secondo al primo sei due tie-break che si vedranno in partita, il tennista romano rischia la rimonta di un Carlos Alcaraz che quando è in giornata è un avversario assai complicato da battere. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteoha sconfitto al tie-break delCarlose vola agli attavi di finale degli. Un risultato storico per l’azzurro, che diventa il terzo giocatore dell’Eraad arrivare per otto volte aglidi un torneo del Grand Slam.rischia la rimonta ma prevale l’orgoglio Matteosi è reso protagonista di una partita epica, sicuramente tra le migliori di quest’edizione degli. Dopo aver vinto il primo set 6-2 e il secondo al primo sei due tie-break che si vedranno in partita, il tennista romano rischia la rimonta di un Carlosche quando è in giornata è un avversario assai complicato da battere. ...

