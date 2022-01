APE Sociale 2022, al via la procedura per la domanda. Istruzioni e requisiti (Di venerdì 21 gennaio 2022) In virtù della proroga contenuta nella Legge di Bilancio, che ne estende il periodo si sperimentazione fino al 31 dicembre 2022, ripartono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape social. I lavoratori che hanno i requisiti per accedere all’APE Sociale come prorogato dalla Legge di Bilancio per il 2022 possono presentare domanda all‘INPS. Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. L’Ape Sociale L’Ape Sociale è stata introdotta per la prima volta con la legge di bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) In virtù della proroga contenuta nella Legge di Bilancio, che ne estende il periodo si sperimentazione fino al 31 dicembre, ripartono le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape social. I lavoratori che hanno iper accedere all’APEcome prorogato dalla Legge di Bilancio per ilpossono presentareall‘INPS. Possono altresì presentaretutti coloro che hanno perfezionato inegli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa. L’ApeL’Apeè stata introdotta per la prima volta con la legge di bilancio 2017, in via del tutto sperimentale, per accompagnare verso l’età ...

