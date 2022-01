Alex Belli, il video lo ‘incastra’: è tutto studiato? I social contro di lui (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alex Belli sta recitando un ruolo all’interno della sesta edizione del GF Vip? Il video non lascia spazio ai dubbi. Ecco che cosa ha fatto. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, lo abbiamo visto cercare un confronto con la moglie, ma i rapporti sono rimasti molto tesi tra i due. Tra i protagonisti Leggi su youmovies (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta recitando un ruolo all’interno della sesta edizione del GF Vip? Ilnon lascia spazio ai dubbi. Ecco che cosa ha fatto. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, lo abbiamo visto cercare un confronto con la moglie, ma i rapporti sono rimasti molto tesi tra i due. Tra i protagonisti

Advertising

pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - BiagioRagno : Comunque raga io mi diverto troppo a leggere i commenti sotto ai post di Alex Belli. Ho trovato il mio nuovo passatempo. #gfvip #AlexBelli - anastasiasorge_ : abbiamo visto più alex belli in casa dopo la sua uscita che federica parlare io molto scioccata e piena di lui #gfvip - scarletblack666 : ALEX BELLI IN CASA #gfvip - Mawiima : Non ci posso credere che la televisione italiana sta dando spazio ad Alex Belli. C'è tanta gente con talento e facc… -