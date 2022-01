VIDEO Genoa, tutto su Blessin: scuola Rangnick per l’erede di Shevchenko al grifone (Di giovedì 20 gennaio 2022) La scheda del neo allenatore del Genoa Alexander Blessin, scelto dalla nuova proprietà del 'grifone' per raggiungere l'obiettivo salvezza. Per il classe '73 contratto fino al 2024 Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) La scheda del neo allenatore delAlexander, scelto dalla nuova proprietà del '' per raggiungere l'obiettivo salvezza. Per il classe '73 contratto fino al 2024

Advertising

acmilan : ??? 'This is an opportunity we must seize' Coach Pioli's thoughts ahead of our Coppa Italia debut against Genoa ???… - acmilan : ??? The Boss and Alexis' post-match comments after our 3-1 win against Genoa ??? Le dichiarazioni post-partita di Mi… - sportface2016 : #MilanSpezia, il precedente di #GenoaJuventus: #Rocchi convalidò il gol dopo un suo fischio, segnò proprio… - BottaroR : RT @Grifoman1: E LA TELEVISIONE DI STATO TROVA LO SPUNTO PER IRONIZZARE SUL GENOA!!! CONTINUATE AD IGNORARCI O TIFARE PER LE 7 SORELLE BAND… - Grifoman1 : E LA TELEVISIONE DI STATO TROVA LO SPUNTO PER IRONIZZARE SUL GENOA!!! CONTINUATE AD IGNORARCI O TIFARE PER LE 7 SOR… -