Sicurezza scuole: Filippone: “60 edifici per gli avvisi Pnrr” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli avvisi del Pnrr di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ecosostenibile e sicura. Il vicesindaco e assessore alla Scuola, Maria Filippone, evidenzia “gli sforzi profusi per utilizzare al meglio le misure messe in campo”. A tal scopo, il servizio Tecnico scuole ha coordinato e promosso la costituzione di un gruppo di lavoro di 120 operatori specializzati sia dell’Amministrazione comunale che dell’ambito professionale esterno in ambito nazionale, ai fini dell’elaborazione delle proposte progettuali volte alla realizzazione di nuovi edifici scolastici, interventi di riqualificazione e messa in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60scolastici comunali aglideldi recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ecosostenibile e sicura. Il vicesindaco e assessore alla Scuola, Maria, evidenzia “gli sforzi profusi per utilizzare al meglio le misure messe in campo”. A tal scopo, il servizio Tecnicoha coordinato e promosso la costituzione di un gruppo di lavoro di 120 operatori specializzati sia dell’Amministrazione comunale che dell’ambito professionale esterno in ambito nazionale, ai fini dell’elaborazione delle proposte progettuali volte alla realizzazione di nuoviscolastici, interventi di riqualificazione e messa in ...

anteprima24 : ** #Sicurezza #Scuole: Filippone: '60 edifici per gli avvisi #PNRR' ** - InfinitoIsacco : @ItaliaViva @matteorenzi Certo le scuole aperte ma in sicurezza,invece non è stato fatto nulla tranne che aprire le… - napolicittametr : Metronapoli - SICUREZZA SCUOLE, FILIPPONE: GRUPPO DI LAVORO PER CANDIDARE 60 EDIFICI AGLI AVVISI PNRR - Dimensione_P : Le scuole ???? sono ambienti molto eterogenei in cui i livelli di sicurezza igienico sanitaria devono essere curati s… - federicorighi : @colvieux In #Campania dopo 7 giorni di scuola in presenza abbiamo 25745 in età scolastica e il 50%delle classi in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza scuole Cinema e teatri, vuota una poltrona su due Oltre alle limitazioni per la sicurezza sanitaria " evidenzia Uecoop " sulla ripresa del settore ...in cui prima della pandemia si organizzavano spettacoli o laboratori in collaborazione con le scuole ...

Basta "accendere e spegnere" la scuola in presenza, troppe conseguenze negative su bambini e ragazzi 'Le famiglie hanno appreso prima dalle scuole, poi da anticipazioni di stampa che la Regione, il ...decisione altamente penalizzante e di dedicare finalmente risorse alla scuola aperta in sicurezza, ...

Sicurezza scuole Napoli, team per candidare 60 edifici ad avvisi PNRR ExPartibus Sicurezza scuole Napoli, team per candidare 60 edifici ad avvisi PNRR Gli Uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli Avvisi del PNRR di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ec ...

Fondi PNRR: Comune al lavoro per la riqualificazione di 60 scuole Gli uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli Avvisi del PNRR di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ec ...

Oltre alle limitazioni per lasanitaria " evidenzia Uecoop " sulla ripresa del settore ...in cui prima della pandemia si organizzavano spettacoli o laboratori in collaborazione con le...'Le famiglie hanno appreso prima dalle, poi da anticipazioni di stampa che la Regione, il ...decisione altamente penalizzante e di dedicare finalmente risorse alla scuola aperta in, ...Gli Uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli Avvisi del PNRR di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ec ...Gli uffici tecnici del Comune di Napoli sono al lavoro per candidare 60 edifici scolastici comunali agli Avvisi del PNRR di recente emanazione, finalizzati alla promozione di un’edilizia scolastica ec ...