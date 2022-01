Saman Abbas ultime notizie, termina così la vicenda della ragazza scomparsa: “E’ l’esecutore materiale dell’omicidio”. Arrestato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Foto a fine articolo. termina con l'estradizione verso l'Italia la latitanza di Hasnain Danish, 34enne pakistano, destinatario di un mandato d'arresto europeo per sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere della nipote Abbas Saman. L'uomo è atterrato al Marconi di Bologna poco dopo le 13. Giacca grigia e jeans, Hasnain è stato prelevato al Marconi dai militari del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Nei prossimi giorni sarà interrogato. E' accusato in concorso con altri familiari dell'omicidio della 18enne scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile e mai ritrovata. E' stato riportato in Italia dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, articolazione operativa del Dipartimento ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 gennaio 2022) Foto a fine articolo.con l'estradizione verso l'Italia la latitanza di Hasnain Danish, 34enne pakistano, destinatario di un mandato d'arresto europeo per sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadaverenipote. L'uomo è atterrato al Marconi di Bologna poco dopo le 13. Giacca grigia e jeans, Hasnain è stato prelevato al Marconi dai militari del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Nei prossimi giorni sarà interrogato. E' accusato in concorso con altri familiari dell'omicidio18enneda Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile e mai ritrovata. E' stato riportato in Italia dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, articolazione operativa del Dipartimento ...

