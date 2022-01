Quirinale | Letta | serve nome condiviso non di centrodestra

Advertising

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva): 'Sono rattristata, vedere Letta che va a casa di Conte, il leader che… - Giorgiolaporta : #Letta, #Conte e #Speranza fanno un vertice sul #Quirinale escludendo #Renzi che con i suoi 43 parlamentari portere… - a_padellaro : PERCHÉ MARIO VA DA SERGIO L'altra sera a DiMartedì, Alessandro Di Battista ha ripetuto che già un anno fa a Draghi… - matildedenuntis : RT @GioSallusti: La sinistra italiana finisce così, nel centro di Roma, a casa di Peppino #Conte, e non è un bell'epilogo… @EnricoLetta e l… - Agenzia_Ansa : Quirinale, il segretario del Pd, Enrico Letta: 'Serve un nome condiviso non di centrodestra'. #ANSA

'Eleggere il presidente della Repubblica questa volta è particolarmente difficile. Dobbiamo trovare un accordo su un nome super partes'. Lo sostiene il segretario del Pd, Enrico, precisando che 'di fronte all'assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare un equilibrio fra respingere l'assalto e tenere un canale di comunicazione, per un nome condiviso e non di ...L'indecisione di Berlusconi nello sciogliere la riserva e la posizione di Salvini e Meloni fanno propendere per un patto di legislatura e Draghi al. Il risultato è che Enricoinizia a ...Il vertice che partorisce il tweet fotocopia va in scena nella casa di Giuseppe Conte. “Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o ...Letta: “Proteggere il nome di Draghi al Quirinale”. Anche a pochi giorni dalle elezioni del Presidente, bisogna lasciare aperte tutte le porte. Ieri, dopo l’incontro con Speranza e Letta, il leader M5 ...