Jota show | il Liverpool piega l' Arsenal e va in finale col Chelsea

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A Wembley saràcontro. La squadra di Klopp vince in casa dell'e strappa il pass per l'ultimo atto della Carabao Cup. Dopo lo 0 - 0 di settimana scorsa (con i Gunners che ...

Mediagol : Arsenal-Liverpool, Klopp in finale di Carabao Cup: Diogo Jota show, Arteta battuto -

E nel vantaggio di: il portoghese sfrutta l'assist di Alexander - Arnold e batte Ramsdale nell'angolino alla sua destra (19'). I Reds sbancano l'Emirates nella semifinale di ritorno: finisce 0-2. Il 27 febbraio a Wembley in palio la Carabao Cup. Il Liverpool ammutolisce l'Emirates Stadium e conquista l'ultimo biglietto per la finalissima di Carabao Cup. I Reds vincono 2-0 sul campo dell'Arsenal e, dopo lo 0-0 dell'andata, si qualificano per l'ultimo atto.