Incidente con feriti sulla Roma Civitavecchia: chiusa uscita Torrimpietra (Di giovedì 20 gennaio 2022) Incidente sulla Roma Civitavecchia oggi giovedì 20 gennaio 2022. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 all'altezza del km 14+900 in direzione della Statale 1 Aurelia. chiusa l'uscita per Torrimpietra, consigliata l'uscita per Fregene. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Stradale. Incidente sulla Roma Civitavecchia, tratto chiuso: cosa è successo Il sinistro ha provocato alcuni feriti, non gravi, tra i veicoli coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso e permettere la rimozione dei mezzi incidentati è stata disposta la chiusura dell'uscita per Torrimpietra. Strada riaperta Pochi minuti fa (aggiornamento 11.43), ...

