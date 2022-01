Incidente a Taurasi | auto contro albero | durante i soccorsi feriti due Vigili del Fuoco

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra deideldel distaccamento di Grottaminarda,la mattinata di oggi, è intervenuta nel comune di, sulla SP-57, via Progresso, per unstradale che ha visto coinvolta una solavettura, la quale sbandava usciva fuori strada, abbatteva une si ribaltava. Alla guida della vettura una donna di 35 anni originaria di, che rimaneva incastrata nell’abitacolo. La stessa dopo essere stata estratta veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Purtroppo l’intervento della squadra deideldi ...

