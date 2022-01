Incendiò autocarri per vendetta | incastrato ex dipendente

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Pernei confronti del suo ex datore di lavoro, aveva dato fuoco a duedell’azienda di Serino (Avellino) presso la quale aveva lavorato per qualche tempo. I fatti risalgono al 2 gennaio scorso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Avellino, hannoun uomo di 40 anni, residente a Serino, individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda. L’indagato ha spontaneamente confessato le sue responsabilità ai carabinieri che stamattina stavano eseguendo una perquisizione all’interno della sua abitazione adducendo motivazioni scaturite da frequenti dissidi e controversie con il suo datore di lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

