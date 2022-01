Gianni Morandi | Dopo la pandemia e l' incidente riparto con i live | il tour con Massimo Ranieri e Al Bano? Chissà

(Di giovedì 20 gennaio 2022)riparte dal Teatro Duse di Bologna , con una maratona di concerti prima (ha cominciato il 19 gennaio) eil Festival di Sanremo. Ripartelae l'sul fuoco in ...

riparte dal Teatro Duse di Bologna , con una maratona di concerti prima (ha cominciato il 19 gennaio) e dopo il Festival di Sanremo. Riparte dopo la pandemia e l' incidente sul fuoco in ...L'annuncio del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo è stata accolto con grande entusiasmo.ha però rischiato di essere eliminato dalla competizione dopo aver postato sui social involontariamente un pezzo del brano. Dopo l'intervento della Rai che ha sottolineato il fatto che ...Uno spettacolo che si snoda attraverso il racconto e il ricordo di canzoni immortali e intramontabili di Mia Martini, tracce che sono nel cuore di tutti noi, da Piccolo Uomo a Minuetto, da La costruzi ...L'artista traccia un bilancio pre Sanremo e nel frattempo canta davanti al suo pubblico al Teatro Duse di Bologna in una serie di concerti. Morandi spiega com'è nata la canzone del Festival scritta da ...