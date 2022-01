GF Vip 6 | spoiler 21 gennaio | Manuel Bortuzzo andrà via | Jessica Selassié a rischio eliminazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’appuntamento con il GF Vip 6, prosegue senza sosta. Venerdì 212022, in prima serata su Canale 5,in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini tornerà a collegarsi con i Vipponi per svelare loro le sorti del televoto attualmente in corso, che di fatto porterà ad una nuova. Ma non è tutto,a distanza di ben quattro mesi dal suo ingresso in Casa metterà la parola fine alla sua meravigliosa esperienza da gieffino. GF Vip 6, Lucreziarivela l’addio diLe anticipazioni del GF Vip 6, inerenti alla messa in onda di venerdì 212022, sono state in parteate da Lucrezia. La principessa a sua ...