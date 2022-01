Da Achille Lauro e Loredana Bertè con Sei bellissima a Emma e Francesca Michielin con Baby One more time di Britney Spears. (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il classico appuntamento con le cover di Sanremo, cantate in coppia, quest’anno si terrà venerdì 4 febbraio (e non di giovedì come accadeva usualmente). Venticinque i brani cantati dai big in gara e dagli ospiti, con un repertorio che attraverso gli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Saranno canzoni in italiano e in inglese e potrenno essere votate da tutte le giurie. Amadeus ha annunciato i titoli durante il Tg1 delle 20. Leggi anche › Sanremo 2022, il popolo dei social vuole Cristina D’Avena sul palco dell’Ariston Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il classico appuntamento con le cover di Sanremo, cantate in coppia, quest’anno si terrà venerdì 4 febbraio (e non di giovedì come accadeva usualmente). Venticinque i brani cantati dai big in gara e dagli ospiti, con un repertorio che attraverso gli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Saranno canzoni in italiano e in inglese e potrenno essere votate da tutte le giurie. Amadeus ha annunciato i titoli durante il Tg1 delle 20. Leggi anche › Sanremo 2022, il popolo dei social vuole Cristina D’Avena sul palco dell’Ariston Sanremo 2022: le canzoni e i cantanti in gara guarda le foto ...

LoredanaBerte : Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo… - VivInterNews : RT @LoredanaBerte: Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo l’ora… - Sunflow3150 : RT @amaricord: ACHILLE LAURO CON LOREDANA BERTÈ NELLA SERATA DELLE COVER PRONTI A FAR TREMARE IL PALCO DI SANREMO - oriovn : RT @amaricord: ACHILLE LAURO CON LOREDANA BERTÈ NELLA SERATA DELLE COVER PRONTI A FAR TREMARE IL PALCO DI SANREMO - ED4LB : RT @amaricord: ACHILLE LAURO CON LOREDANA BERTÈ NELLA SERATA DELLE COVER PRONTI A FAR TREMARE IL PALCO DI SANREMO -