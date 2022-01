"Covid preso apposta"? Clamoroso scoop di Massimo Giletti su Marco Melandri: in un messaggio audio... | Guarda (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Non è l'Arena arriva Marco Melandri, il campione di motociclismo nel mirino e travolto da uno tsunami di polemiche dopo aver detto di essersi preso il Covid apposta, volontariamente, per ottenere il green pass e dribblare il vaccino. Ospite in collegamento con Massimo Giletti nella puntata del 19 gennaio, ecco che il pilota fornisce la sua versione, ribadendo nei fatti la smentita e sostenendo che le sue fossero parole ironiche, interpretate in malo modo. "I messaggi erano scambiati con il padre di un ragazzino con cui sono stato a contatto il 31 dicembre, ed era negativo. Chiamiamolo Luca, il bambino: il primo gennaio, Luca esce in bicicletta con Mario. E io facevo lo stesso con mio padre, da poco operato di tumore: è fragile, non mi sarei mai avvicinato a lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Non è l'Arena arriva, il campione di motociclismo nel mirino e travolto da uno tsunami di polemiche dopo aver detto di essersiil, volontariamente, per ottenere il green pass e dribblare il vaccino. Ospite in collegamento connella puntata del 19 gennaio, ecco che il pilota fornisce la sua versione, ribadendo nei fatti la smentita e sostenendo che le sue fossero parole ironiche, interpretate in malo modo. "I messaggi erano scambiati con il padre di un ragazzino con cui sono stato a contatto il 31 dicembre, ed era negativo. Chiamiamolo Luca, il bambino: il primo gennaio, Luca esce in bicicletta con Mario. E io facevo lo stesso con mio padre, da poco operato di tumore: è fragile, non mi sarei mai avvicinato a lui ...

Advertising

FBiasin : Marco #Melandri a Mow: “Ho preso il Covid apposta, per necessità. Non voglio il vaccino e il #greenpass è un ricatt… - Corriere : «Non è stato nemmeno facile, devo lavorare e non voglio il vaccino» - fattoquotidiano : L’ex pilota Marco Melandri: “Ho preso il Covid apposta per necessità: devo lavorare e non considero il vaccino un’a… - CarloIgliozzi : In ospedali covid rimandare persone che hanno problemi per accaparrarsi contagiati da covid.. tutto questo perché?… - chiarettafr : @AurelianoStingi Prof una domanda: ma esiste uno studio sui deceduti covid per capire se avevano la variazione delt… -