Benevento, Basit saluta: il centrocampista in prestito in serie C (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Mai impiegato da Fabio Caserta, Abdallah Basit lascia il Benevento per fare ritorno in serie C. Il centrocampista ghanese è stato infatti ceduto in prestito al Monterosi Tuscia, compagine impegnata nel raggruppamento C. Il classe ’99 approda alla formazione della provincia di Viterbo, in lotta per la permanenza in categoria e con 21 punti dopo 20 giornate di campionato. “Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Benevento il diritto alle prestazioni sportive di Basit Abdallah. centrocampista, classe 99, Basit ha giocato con le giovanili del Carpi, del Napoli per esplodere poi all’Arezzo, fino ad arrivare al Benevento, passando per il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Mai impiegato da Fabio Caserta, Abdallahlascia ilper fare ritorno inC. Ilghanese è stato infatti ceduto inal Monterosi Tuscia, compagine impegnata nel raggruppamento C. Il classe ’99 approda alla formazione della provincia di Viterbo, in lotta per la permanenza in categoria e con 21 punti dopo 20 giornate di campionato. “Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalil diritto alle prestazioni sportive diAbdallah., classe 99,ha giocato con le giovanili del Carpi, del Napoli per esplodere poi all’Arezzo, fino ad arrivare al, passando per il ...

