Xavi | ultimatum a Dembelè | «Rinnovo o va via a gennaio»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il tecnico del Barcellonaè intervenuto in conferenza stampa sulla questione: sarào cessione già alancia l’a Ousmane. Il tecnico blaugrana ha parlato in conferenza stampa del futuro dell’attaccante francese: PAROLE – «Siamo in una situazione complessa e difficile di limiti salariali. Se non rinnova, il club deve trovare una soluzione. Non possiamo essere in questa situazione. Abbiamo aspettato a lungo. Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Il messaggio è chiaro. Lui mi dice che vuole rinnovare e proseguire con noi: o rinnova o dobbiamo cercare una soluzione di uscita immediata, è la decisione che abbiamo preso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La situazione riguardante il francese Dembele sta diventando un vero e proprio caso, il giocatore non ha rinnovato e non sembra intenzionato a farlo, pertanto oggi ci sarà l'. Diverse ...... per questo è scattato l': 48 ore per dare risposta positiva o negativa all'ultima offerta ... L'ambizione die della dirigenza è quella di arrivare a un altro attaccante, nonostante il ...