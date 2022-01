Single ma non troppo: trama, trailer e curiosità sulla commedia sentimentale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il film commedia sentimentale “Single ma non troppo”, diretto dal regista Christian Ditter. Nel cast della pellicola troviamo l’attrice Dakota Johnson, famosa soprattutto per l’interpretazione di Anastasia Steele nella trilogia di “50 sfumature di grigio”, ma anche altre attrici famose come Alison Brie, Leslie Mann e Rebel Wilson. Il film, uscito nel 2016, ha riscosso un certo successo, anche se in pochi sanno che è tratto da un romanzo, How to be Single (arrivato in Italia con lo stesso titolo del film, ndr), scritto dalla famosa autrice di commedie Liz Tuccillo e pubblicato nel 2008. Fin da subito il romanzo avrebbe dovuto avere una trasposizione cinematografica, affidata alla direzione di Drew Barrymore. Tuttavia una serie di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il filmma non”, diretto dal regista Christian Ditter. Nel cast della pellicola troviamo l’attrice Dakota Johnson, famosa soprattutto per l’interpretazione di Anastasia Steele nella trilogia di “50 sfumature di grigio”, ma anche altre attrici famose come Alison Brie, Leslie Mann e Rebel Wilson. Il film, uscito nel 2016, ha riscosso un certo successo, anche se in pochi sanno che è tratto da un romanzo, How to be(arrivato in Italia con lo stesso titolo del film, ndr), scritto dalla famosa autrice di commedie Liz Tuccillo e pubblicato nel 2008. Fin da subito il romanzo avrebbe dovuto avere una trasposizione cinematografica, affidata alla direzione di Drew Barrymore. Tuttavia una serie di ...

Advertising

Michelin0104 : Per notizia non sono single. Ho una relazione a distanza con un una donna meravigliosa che deve ancora accorgersi… - lalijustlali : ripetiamo insieme: non sono fidanzati, sono single e possono fare quello che gli pare poi come Jessica adesso pensa… - illiverde : @Federinirini Mha allora cerca veramente cos’è superficiali , quello che lega la coppia non è lo stile di vita ma i… - ChaanelChanel : @Betty36174919 @dubidubibamsbem Ah ok sophie non ha diritto di definirla così, ma Jessica ha diritto di definirla s… - AndreaMollo : Sei un Cloud Architect o un Solutions Architect? Il 26 Gennaio non perderti la sessione LIVE tenuta dai nostri Sr.… -