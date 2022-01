Salvini teme lo scherzetto del Cav., e prova a fermare Draghi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scalpita e tentenna. Si sente gli occhi di tutti puntati addosso. Sa che è vero quel che Matteo Renzi gli ha detto, “che se sbagli questa partita, caro omonimo, fai la fine di Bersani nel 2013: sei morto politicamente”. E insomma l’omonimo, cioè Matteo Salvini, sa che si ritrova a fare la parte del regista che però non controlla tutta la sceneggiatura. “Perché in fondo – come spiega di buon mattino, in un capannello di pezzi da novanta del Senato il leader di Iv – tutto al momento dipende da Berlusconi”. Che per ora di ritirarsi non ci pensa. Non adesso, almeno, non così. E infatti ha deciso di rinviare il vertice programmato per oggi a Roma, nella sua Villa Grande. Resta ad Arcore, dove convoca lo stato maggiore di FI. Per tenere il leghista sulla graticola, per complicargli il gioco. E Salvini forse l’ha capito, che gli conviene attendere. “Nessuno ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scalpita e tentenna. Si sente gli occhi di tutti puntati addosso. Sa che è vero quel che Matteo Renzi gli ha detto, “che se sbagli questa partita, caro omonimo, fai la fine di Bersani nel 2013: sei morto politicamente”. E insomma l’omonimo, cioè Matteo, sa che si ritrova a fare la parte del regista che però non controlla tutta la sceneggiatura. “Perché in fondo – come spiega di buon mattino, in un capannello di pezzi da novanta del Senato il leader di Iv – tutto al momento dipende da Berlusconi”. Che per ora di ritirarsi non ci pensa. Non adesso, almeno, non così. E infatti ha deciso di rinviare il vertice programmato per oggi a Roma, nella sua Villa Grande. Resta ad Arcore, dove convoca lo stato maggiore di FI. Per tenere il leghista sulla graticola, per complicargli il gioco. Eforse l’ha capito, che gli conviene attendere. “Nessuno ...

Advertising

MarioCutini : Si il Banchiere Draghi vuole scappare perché non regge più con gente come Salvini e Berlusconi e poi teme di perder… - xenossy : @ilfoglio_it @simocanettieri #Dietrologia #Salvini teme che #Grillo abbia già per #Berlusconi i voti che secondo #Sgarbi mancano. - MEcosocialista : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Salvini teme di finire schiacciato dal protagonismo del Cavaliere e rilancia il piano B per il Colle: «Ber… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUIRINALE FI teme i positivi e il no alle schede 'firmate' Salvini ritenta la fuga da B. (… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUIRINALE FI teme i positivi e il no alle schede 'firmate' Salvini ritenta la fuga d… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini teme Quirinale: Partita la corsa, il centrosinistra prudente su Draghi ...sia ormai acquisita la convinzione che non sarà il Cavaliere il loro candidato e sia Matteo Salvini ... Il Pd teme di bruciarlo anticipando una sua candidatura. Ieri il premier si è mostrato ...

Il cdx dovrebbe approfittarne Tanto che Enrico Letta la teme, altrimenti non si capirebbe perché dica ai suoi parlamentari, e ... Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha già detto di avere un piano B per il Colle. R. Tutti nel cdx ...

Salvini teme lo scherzetto del Cav., e prova a fermare Draghi Il Foglio Calenda: "Berlusconi vuole il Quirinale come Oscar alla carriera, Meloni e Salvini sono leadership immature" Il leader di Azione: "Non sono convinti di questa candidatura e non hanno il coraggio di dire di no a Berlusconi perchè temono di contrariarlo".

Quirinale, "Berlusconi vuole Amato o Draghi. Salvini punta su Pera-Casellati" "Più passano le ore e più diventa complicato e difficile che il Centrodestra possa arrivare a lunedì con Silvio Berlusconi candidato ufficiale al Quirinale". Inizia così l'analisi di Agnese Pini, dire ...

...sia ormai acquisita la convinzione che non sarà il Cavaliere il loro candidato e sia Matteo... Il Pddi bruciarlo anticipando una sua candidatura. Ieri il premier si è mostrato ...Tanto che Enrico Letta la, altrimenti non si capirebbe perché dica ai suoi parlamentari, e ... Il leader della Lega, Matteo, ha già detto di avere un piano B per il Colle. R. Tutti nel cdx ...Il leader di Azione: "Non sono convinti di questa candidatura e non hanno il coraggio di dire di no a Berlusconi perchè temono di contrariarlo"."Più passano le ore e più diventa complicato e difficile che il Centrodestra possa arrivare a lunedì con Silvio Berlusconi candidato ufficiale al Quirinale". Inizia così l'analisi di Agnese Pini, dire ...