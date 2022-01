Roberta Metsola contro la criminalizzazione delle Ong che salvano i migranti in mare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Cara, non ci deluda», scrive Natalia Aspesi su Repubblica, rivolgendosi a, eurodeputata maltese del Ppe neoeletta alla presidenza del Parlamento europeo. Ma l’aspetto piùverso del suo profilo politico continua a essere la sua posizione sull’aborto, in modo particolare per il suo voto contrario alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo lo scorso anno. «Da eurodeputata maltese, ho difeso una posizione nazionale. Ora che sono presidente del Parlamento europeo non voterò più su questo tema e difenderò all’esterno la posizione dell’istituzione da me guidata», dice in un’intervista a gruppo di media europei, tra cui La Stampa, l’esponente del partito nazionalista maltese (Ppe). «Per me la situazione è chiara: a Malta c’è un contesto particolare, c’è un protocollo che noi tutti ...