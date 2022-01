Quirinale | il vertice Letta-Conte-Speranza | «Lavoriamo insieme per un presidente autorevole»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non in territorio neutro come la Fondazione Arel, già luogo di incontro tra il segretario Dem e il leader del Movimento. Questa volta ildell’autoproclamato campo progressista si è tenuto a casa di Giuseppe. Poco prima delle 9 del mattino del 19 gennaio, Enricoè arrivato nell’abitazione delM5s per unsulle elezioni deldella Repubblica. Presente anche il leader di Leu e ministro della Salute, Roberto. L’incontro è durato circa un’ora. Al termine, i tre leader hanno pubblicato un inedito tweet congiunto: «Ottimo incontro. Lavoreremoper dare al Paese una o un, in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno ...