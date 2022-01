Navalny, un anno in carcere. L’appello dell’Ue (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’ho fatto e non mi pento nemmeno un secondo Dopo un anno in prigione, vi dico quanto ho detto al tribunale: non abbiate paura. È il nostro Paese e non abbiamo altro”. Indossando la divisa da carcerato, con il volto pallido ma sempre sfidante, Alexei Navalny si è espresso sull’ormai unico mezzo di comunicazione usato dai legali, Instagram, ad un anno dal suo rientro in Russia, che l’ha portato direttamente dietro le sbarre. Era il 17 gennaio del 2021 e appena atterrato all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, prendendo per mano la moglie Yulia, Navalny è stato detenuto dalle autorità russe, come era previsto, nonostante il periodo di convalescenza in Germania dopo l’avvelenamento durante un viaggio in Siberia. L’arresto di Navalny è stato il punto di partenza di un’ondata storica di repressione contro le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’ho fatto e non mi pento nemmeno un secondo Dopo unin prigione, vi dico quanto ho detto al tribunale: non abbiate paura. È il nostro Paese e non abbiamo altro”. Indossando la divisa da carcerato, con il volto pallido ma sempre sfidante, Alexeisi è espresso sull’ormai unico mezzo di comunicazione usato dai legali, Instagram, ad undal suo rientro in Russia, che l’ha portato direttamente dietro le sbarre. Era il 17 gennaio del 2021 e appena atterrato all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, prendendo per mano la moglie Yulia,è stato detenuto dalle autorità russe, come era previsto, nonostante il periodo di convalescenza in Germania dopo l’avvelenamento durante un viaggio in Siberia. L’arresto diè stato il punto di partenza di un’ondata storica di repressione contro le ...

