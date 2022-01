Inter | Dimarco | «Volevamo vincere Sensi? Contento abbia fatto gol»

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa Italia Federicoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del difensore dell’: SENSAZIONI – «Sicuramente siamo contenti di aver passato il turno.e alla fine ci siamo riusciti.aiuta a». STANCHEZZA – «Si non è stato facile giocare 120? era importante. Il campo è da rivedere, ma capisco che ci sono state tante partite. Deve essere pronto per il derby». RUOLO – «Centrale o esterno è uguale per come giochiamo».– «Era tranquillo. Sonochegol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocch… - Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal,… - fcin1908it : Inter, Dimarco: “L’importante era vincere e passare il turno, ora testa al campionato” - internewsit : Dimarco: «Inter in difficoltà? Supplementari o no, era importante vincere» - - GaspareStumpo : #InterEmpoli ??? #dimarco : 'oggi l'importante era vincere. Adesso testa al campionato' #inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dimarco

Calcio News 24

Quanta sofferenza in Coppa per l'di Inzaghi che risolve solo ai supplementari una sfida con l'Empoli che aveva quasi perso. ...6 Dentro da braccetto di sinistra, al posto di Bastoni. Ma ...Segui la diretta di- Empoli Correa infortunato esce dal campo in lacrime- Empoli, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2) : I. Radu; D'Ambrosio, Ranocchia,; Dumfries, ...L’Inter batte l’Empoli e si qualifica per i quarti di Coppa Italia, ma il compito si rivela molto più complicato del previsto. Inter in vantaggio con Sanchez nel primo tempo, poi nella ripresa l’Empol ...Milano, 19 gennaio 2022 – L’Inter capolista in campionato ospita al Meazza il sorprendente Empoli di Andreazzoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia: alla fine sono servi ...