I tre tweet identici di Letta | Conte e Speranza che chiudono definitivamente alla candidatura di Berlusconi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cambia una virgola, un paio di parole qua e là, non la forma, né tantomeno la sostanza: Giuseppe, Enricoe Robertodiffondono un messaggio importante in chiave Quirinale, ossia un accordo “per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi”, ma lo fanno nel modo più goffo possibile dal punto di vista della comunicazione, pubblicando trepressochée allo stesso orario. L’ex premier, il segretario del Pd e il ministro della Salute si dicono “Aperti al confronto”, sostengono che “nessuno possa vantare un diritto di prelazione” e che “tutti abbiano il dovere della responsabilità”. Parole che possono suonare anche banali in vista delle imminenti elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica, ma che cementano ancora una volta l’unità di ...

Al termine, l'unico punto fermo è stata l'unità di intenti che ileader hanno voluto certificare con unidentico pubblicato immediatamente dopo la fine dell'incontro: 'Ottimo incontro', ...E il- fotocopia postato daileader va proprio in questa direzione. "Aspettiamo un segnale dal centrodestra per superare la candidatura di Berlusconi", concludono le fonti. A intervenire ...