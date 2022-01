Galeazzi Milano, Pregliasco: rinvio operazioni non urgenti per fragili e non vaccinati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rinviati all’Irccs, l’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano gli interventi non urgenti per soggetti fragili e non vaccinati. “Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo – spiega all’Adnkronos Salute il direttore sanitario Fabrizio Pregliasco – e anche l’aspetto del non essere vaccinato è un elemento che espone a un rischio infettivo che non possiamo escludere”. Quanto alla tipologia di interventi rinviati “solo l’alluce valgo è quello che abbiamo un po’ posticipato – assicura il medico – tutto il resto lo stiamo facendo, tanto è vero che siamo pieni, saturi nei posti Covid. Abbiamo solo trovato una criteriologia per poter diluire nel tempo una serie di interventi che, anche se fatti con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rinviati all’Irccs, l’Istituto Ortopedicodigli interventi nonper soggettie non. “Abbiamo considerato nella categoria deipersone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo – spiega all’Adnkronos Salute il direttore sanitario Fabrizio– e anche l’aspetto del non essere vaccinato è un elemento che espone a un rischio infettivo che non possiamo escludere”. Quanto alla tipologia di interventi rinviati “solo l’alluce valgo è quello che abbiamo un po’ posticipato – assicura il medico – tutto il resto lo stiamo facendo, tanto è vero che siamo pieni, saturi nei posti Covid. Abbiamo solo trovato una criteriologia per poter diluire nel tempo una serie di interventi che, anche se fatti con un ...

