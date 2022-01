Covid Italia, Lopalco: “Porre fine a epidemia da tamponi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Riabilitiamo i portatori, responsabilizziamoli nel loro ruolo epidemiologico di equilibrio fra” coronavirus “ed ospite e poniamo fine all’epidemia di ‘tamponite’”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’epidemiologo e consigliere regionale della Puglia, ex assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, a proposito della fase attuale della diffusione del virus del Covid 19. “Quello del portatore è un mestiere nobile”, aggiunge. “In epidemiologia il portatore di un virus è colui che si è infettato, alberga il virus e può anche trasmetterlo più o meno a sua insaputa. Detta così, la figura del portatore potrebbe sembrare una minaccia insidiosa alla salute pubblica. In realtà rappresenta l’esempio concreto della famosa convivenza con il virus. Effettivamente in piena fase pandemica – continua ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Riabilitiamo i portatori, responsabilizziamoli nel loro ruolo epidemiologico di equilibrio fra” coronavirus “ed ospite e poniamoall’di ‘te’”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’epidemiologo e consigliere regionale della Puglia, ex assessore alla Salute, Pierluigi, a proposito della fase attuale della diffusione del virus del19. “Quello del portatore è un mestiere nobile”, aggiunge. “In epidemiologia il portatore di un virus è colui che si è infettato, alberga il virus e può anche trasmetterlo più o meno a sua insaputa. Detta così, la figura del portatore potrebbe sembrare una minaccia insidiosa alla salute pubblica. In realtà rappresenta l’esempio concreto della famosa convivenza con il virus. Effettivamente in piena fase pandemica – continua ...

