Covid, in Lombardia calano i ricoveri ma ci sono ancora 70 morti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) sono 37.233 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia a fronte dei 227.504 tamponi effettuati. Secondo il bollettino quotidiano della Regione, sono 70 le persone decedute nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono due ricoverati in meno rispetto a ieri, per un totale di 265 persone. Scende anche il numero dei ricoveri nei reparti dedicati: sono 26 in meno, per un totale di 3.378 persone. A Bergamo i positivi sono 3.081. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 227.504, totale complessivo: 28.494.930 – i nuovi casi positivi: 37.233 – in terapia intensiva: 265 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.678 (-26) – i decessi, totale complessivo: 36.126 (+70) I nuovi casi per provincia Milano: 11.228 di cui 4.549 a Milano città; Bergamo: 3.081; Brescia: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)37.233 i nuovi positivi al coronavirus ina fronte dei 227.504 tamponi effettuati. Secondo il bollettino quotidiano della Regione,70 le persone decedute nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva cidue ricoverati in meno rispetto a ieri, per un totale di 265 persone. Scende anche il numero deinei reparti dedicati:26 in meno, per un totale di 3.378 persone. A Bergamo i positivi3.081. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 227.504, totale complessivo: 28.494.930 – i nuovi casi positivi: 37.233 – in terapia intensiva: 265 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.678 (-26) – i decessi, totale complessivo: 36.126 (+70) I nuovi casi per provincia Milano: 11.228 di cui 4.549 a Milano città; Bergamo: 3.081; Brescia: ...

