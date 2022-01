Covid, in calo le terapie intensive (-27), aumentano i ricoveri ordinari (+52). I DATI (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sale il numero dei pazienti nei reparti ordinari (19.500) mentre scende quello dei ricoverati in rianimazione (1.688), con 134 ingressi in intensiva in 24 ore. Ma la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 16,3%, con il bollettino del 19 gennaio che segnala 192.320 nuovi casi rilevati su 1.181.889 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sale il numero dei pazienti nei reparti(19.500) mentre scende quello dei ricoverati in rianimazione (1.688), con 134 ingressi in intensiva in 24 ore. Ma la situazione dell’occupazione degli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 16,3%, con il bollettino del 19 gennaio che segnala 192.320 nuovi casi rilevati su 1.181.889 test giornalieri

Advertising

RaiNews : Il calo dei contagi a Londra spinge ad un allentamento delle restrizioni - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Tasso di positività in risalita, in calo i ricoverati. I nuovi casi in Lombardia restano a quota 37mila ma, con meno t… - TgrRaiLombardia : Tasso di positività in risalita, in calo i ricoverati. I nuovi casi in Lombardia restano a quota 37mila ma, con men… - viralvideovlogs : RT @SkyTG24: #Covid19, in calo le terapie intensive (-27), aumentano i ricoveri ordinari (+52). I DATI -