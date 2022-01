Boris Johnson si scusa pubblicamente con la regina Elisabetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono giorni movimentati per il primo ministro inglese, coinvolto nel Party-gate. Così, nel tentativo di recuperare la situazione, nelle ultime ore Boris Johnson si è scusato pubblicamente con la regina Elisabetta e il paese per gli eventi a Downing Street alla vigilia del funerale del duca di Edimburgo. Le scuse pubbliche di Boris Johnson alla regina Elisabetta Negli ultimi giorni è emerso che, durante il blocco nazionale a causa del Covid-19, si sono svolte due feste numero 10 di Downing Street. Le feste, vietate dalla legge nazionale, si sono svolte in un momento di lutto nazionale alla vigilia del funerale del principe Filippo. In quell’occasione la Famiglia Reale ha dovuto ridurre i piani per il funerale, optando ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono giorni movimentati per il primo ministro inglese, coinvolto nel Party-gate. Così, nel tentativo di recuperare la situazione, nelle ultime oresi ètocon lae il paese per gli eventi a Downing Street alla vigilia del funerale del duca di Edimburgo. Le scuse pubbliche diallaNegli ultimi giorni è emerso che, durante il blocco nazionale a causa del Covid-19, si sono svolte due feste numero 10 di Downing Street. Le feste, vietate dalla legge nazionale, si sono svolte in un momento di lutto nazionale alla vigilia del funerale del principe Filippo. In quell’occasione la Famiglia Reale ha dovuto ridurre i piani per il funerale, optando ...

