Arrestati sei uomini coinvolti nell’omicidio di Luca Attanasio in Congo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È passato quasi un anno da quell’agguato che ha portato all’uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacobacci e dell’autista Mustafa Milambo nel villaggio di Kibumba, a pochi chilometri dalla città di Goma. E quasi 365 giorni dopo sono arrivati i primi arresti. La polizia dello Stato africano ha, infatti, ha consegnato al governatore i sei uomini che facevano parte della banda che voleva rapire il diplomatico italiano. Manca, come confermato dalle forze dell’ordine locali, l’uomo che avrebbe premuto il grilletto. Luca Attanasio, arrestata la banda che uccise l’ambasciatore italiano in Congo La svolta nelle indagini a quasi un anno da quello che, secondo gli investigatori, è stato un tentativo di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È passato quasi un anno da quell’agguato che ha portato all’uccisione dell’ambasciatore italiano in, del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacobacci e dell’autista Mustafa Milambo nel villaggio di Kibumba, a pochi chilometri dalla città di Goma. E quasi 365 giorni dopo sono arrivati i primi arresti. La polizia dello Stato africano ha, infatti, ha consegnato al governatore i seiche facevano parte della banda che voleva rapire il diplomatico italiano. Manca, come confermato dalle forze dell’ordine locali, l’uomo che avrebbe premuto il grilletto., arrestata la banda che uccise l’ambasciatore italiano inLa svolta nelle indagini a quasi un anno da quello che, secondo gli investigatori, è stato un tentativo di ...

