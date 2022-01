Amici 21, gli allievi di canto devono votarsi a vicenda: Albe in lacrime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) IL DESTINO DEGLI allievi DI canto SARÀ DECISO DA QUATTRO CLASSIFICHE: ECCO COSA CAMBIA NEL TALENT Sono state modificate ulteriormente alcune dinamiche di Amici 21. Gli allievi di canto infatti, saranno soggetti a ben quattro classifiche. LEGGI ANCHE Amici 21, Zerbi contro le critiche di Alex: “L’opinione di un presuntuoso” Nella casetta di Amici arriva una comunicazione importante dalla produzione. Maria De Filippi collegata in interfono invita tutti gli allievi e le allieve a sedersi in gradinata per ascoltare così i nuovi cambiamenti nelle dinamiche del talent: Nella puntata di domenica scorsa la produzione ha deciso di sommare le 13 classifiche che in questi 4 mesi di Amici sono state stilate attraverso il giudizio di stimati ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) IL DESTINO DEGLIDISARÀ DECISO DA QUATTRO CLASSIFICHE: ECCO COSA CAMBIA NEL TALENT Sono state modificate ulteriormente alcune dinamiche di21. Glidiinfatti, saranno soggetti a ben quattro classifiche. LEGGI ANCHE21, Zerbi contro le critiche di Alex: “L’opinione di un presuntuoso” Nella casetta diarriva una comunicazione importante dalla produzione. Maria De Filippi collegata in interfono invita tutti glie le allieve a sedersi in gradinata per ascoltare così i nuovi cambiamenti nelle dinamiche del talent: Nella puntata di domenica scorsa la produzione ha deciso di sommare le 13 classifiche che in questi 4 mesi disono state stilate attraverso il giudizio di stimati ...

Advertising

ilfoglio_it : Sul traffico di influenze da spavaldi che erano, i grillini si sono fatti più realisti del re. È bastata l'indagine… - teatrolafenice : ?? «Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano» (William Shakespeare). Buon sabato,… - ComunediTrieste : Oggi ritornano gli amici Flavio Furian e Maxino con le domande ai responsabili dei servizi ambientali di… - AL15619273 : RT @AlessandroCere7: M.Aubry in faccia a #Macron al Parlamento europeo 'Sì,lei è il presidente del disprezzo ma almeno ne è cosciente.Come… - Ele156053280 : RT @AlessandroCere7: M.Aubry in faccia a #Macron al Parlamento europeo 'Sì,lei è il presidente del disprezzo ma almeno ne è cosciente.Come… -