Aggressione al giornalista Selvi, Beppe Grillo andrà a processo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il prossimo 13 giugno si aprirà il processo a carico di Beppe Grillo per i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi. Lo ha deciso il tribunale di Livorno. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il prossimo 13 giugno si aprirà ila carico diper i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni delFrancesco. Lo ha deciso il tribunale di Livorno. ...

