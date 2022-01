Ultime Notizie Roma del 18-01-2022 ore 09:10 (Di martedì 18 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale martedì 18 gennaio Buongiorno dalla stazione da Francesco Vitale in studio la tragedia di Rigopiano una macchia indelebile in una Conca carsiche alle pendici delle montagne confinate nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga territorio baciato dal sole il reso luccicante dalla pioggia modellato dalla neve variopinto nelle mezze stagioni in cui anni fa la valanga che travolse 29 vite all’hotel Rigopiano una tragedia in una giornata esasperata da nevicate forte scossa di terremoto in hotel ci sono 40 persone i clienti terrorizzati decidono di andar via ma la strada è bloccata la richiesta di trattazione viene inascoltata nato come Rifugio Alpino nel 1958 l’hotel Rigopiano ha subito una profonda trasformazione fino a diventare un famoso Resortcon piscine anche all’aperto e spa orgoglio del turismo montano in Abruzzo oggi non può ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022)dailynews radiogiornale martedì 18 gennaio Buongiorno dalla stazione da Francesco Vitale in studio la tragedia di Rigopiano una macchia indelebile in una Conca carsiche alle pendici delle montagne confinate nel parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga territorio baciato dal sole il reso luccicante dalla pioggia modellato dalla neve variopinto nelle mezze stagioni in cui anni fa la valanga che travolse 29 vite all’hotel Rigopiano una tragedia in una giornata esasperata da nevicate forte scossa di terremoto in hotel ci sono 40 persone i clienti terrorizzati decidono di andar via ma la strada è bloccata la richiesta di trattazione viene inascoltata nato come Rifugio Alpino nel 1958 l’hotel Rigopiano ha subito una profonda trasformazione fino a diventare un famoso Resortcon piscine anche all’aperto e spa orgoglio del turismo montano in Abruzzo oggi non può ...

Advertising

fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - pomeriggio5 : Amici e amiche, inizia oggi il quindicesimo anno di #Pomeriggio5! ???? La nostra @carmelitadurso vi aspetta per tutt… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - VesuvioLive : Gerardo Torre, il medico che ha curato a casa i pazienti col Covid: rischia la sospensione - corgiallorosso : #Pellegrini, no lesioni: sollievo per #Mourinho -