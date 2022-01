Tabellone calciomercato Serie A 2021/22: acquisti e cessioni (Di martedì 18 gennaio 2022) In questa sessione del calciomercato, riportiamo il Tabellone relativo alle 20 squadre di Serie A con acquisti e cessioni della finestra invernale in corso. Si è cominciato lunedì 3 gennaio 2022, la chiusura sarà lunedì 31 gennaio alle ore 20:00. Superato questo termine, le società italiane professionistiche potranno tesserare solo giocatori svincolati o effettuare cessioni nei campionati in cui il calciomercato è ancora aperto. acquisti e cessioni delle 20 squadre di Serie A: il Tabellone del calciomercato invernale 2021/2022 ATALANTA acquisti: Boga (a, Sassuolo). cessioni: Lovato (d, Cagliari). BOLOGNA acquisti: ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) In questa sessione del, riportiamo ilrelativo alle 20 squadre diA condella finestra invernale in corso. Si è cominciato lunedì 3 gennaio 2022, la chiusura sarà lunedì 31 gennaio alle ore 20:00. Superato questo termine, le società italiane professionistiche potranno tesserare solo giocatori svincolati o effettuarenei campionati in cui ilè ancora aperto.delle 20 squadre diA: ildelinvernale/2022 ATALANTA: Boga (a, Sassuolo).: Lovato (d, Cagliari). BOLOGNA: ...

Advertising

fantapiu3 : Il #calciomercato della #SerieA prosegue, per voi ecco il tabellone con tutti i movimenti e cliccando sui calciator… - ingrogna : RT @fantapiu3: Anche per la serie cadetta il #calciomercato è in pieno svolgimento, diversi movimenti, date uno sguardo al tabellone comple… - TuttoFanta : UFFICIALE #INTER: ceduto l'attaccante #Satriano in Francia al #Brest - fantapiu3 : Anche per la serie cadetta il #calciomercato è in pieno svolgimento, diversi movimenti, date uno sguardo al tabello… - sportparma : Acquisti e cessioni: il tabellone del calciomercato di serie B -