Roma | studentessa Usa violentata con la droga dello stupro La ragazza | «Bloccata per ore in un letto»

(Di martedì 18 gennaio 2022) Si è svegliata con uno sconosciuto addosso. Non sapeva dove fosse e come fosse finita in quell?appartamento. La luce era spenta e lei, americana di 19 anni, ricordava a malapena cosa era...

È la vittima di un ennesimo stupro a Roma, denunciato nell'ottobre scorso. Le indagini della polizia sono coordinate dal dipartimento della procura che si occupa di reati sessuali. Questo contenuto è ... Tre mesi dopo le forze dell'ordine sono ancora sulle tracce del trentenne che ha drogato e violentato una studentessa 19enne della John Cabot ... Un uomo di 30 anni è sospettato di aver violentato una studentessa americana di 19 anni. L'episodio è accaduto a Roma a ottobre. Come riporta il Corriere della Sera, in quello che sembrava il suo appa ...