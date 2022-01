Nocciolina nei polmoni, bimbo di 2 anni salvato con una sonda: non riusciva più a respirare (Di martedì 18 gennaio 2022) Il piccolo di due anni faticava sempre di più a respirare, così la sera di sabato 15 gennaio è scattata la corsa dei familiari al pronto soccorso dell' Ospedale di Santa Maria Nuova di . All'arrivo ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Il piccolo di duefaticava sempre di più a, così la sera di sabato 15 gennaio è scattata la corsa dei familiari al pronto soccorso dell' Ospedale di Santa Maria Nuova di . All'arrivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nocciolina nei Nocciolina nei polmoni, bimbo di 2 anni salvato con una sonda: non riusciva più a respirare All'arrivo alle 22 la verità: una nocciolina , inalata per sbaglio, era finita nei polmoni del bambino. Più precisamente si trovava nel tronco intermedio del sistema bronchiale destro e aveva occluso ...

Nocciolina nei polmoni, bimbo di 2 anni salvato con una sonda: non riusciva più a respirare

Il piccolo di due anni faticava sempre di più a respirare, così la sera di sabato 15 gennaio è scattata la corsa dei familiari al pronto soccorso dell' Ospedale di Santa Maria Nuova di . All'arrivo alle 22 la verità: una nocciolina, inalata per sbaglio, era finita nei polmoni del bambino. Più precisamente si trovava nel tronco intermedio del sistema bronchiale destro e aveva occluso ...

