LIVE Sinner-Sousa 6-4 7-5 2-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince il secondo set in lotta! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Aggressivo Sinner sulla seconda del suo avversario. 2-1 Sinner. l’azzurro tiene il servizio con qualche stento ai vantaggi. A-40 Servizio al centro che dà il punto diretto a Sinner. 40-40 Bravo Sousa ancora a togliere il tempo a Sinner con il dritto. A-40 secondo ace della partita per Sinner. 40-40 Il nastro fa passare il passante in corsa di Sousa. 40-30 In ritardo nel colpire il dritto Sousa: palla del 2-1 per Sinner. 30-30 Molto macchinoso Sinner nella ricerca del rovescio in uscita dal servizio. 30-15 Incide in risposta ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DE MINAUR 0-15 Aggressivosulla seconda del suo avversario. 2-1tiene il servizio con qualche stento ai vantaggi. A-40 Servizio al centro che dà il punto diretto a. 40-40 Bravoancora a togliere il tempo acon il dritto. A-40ace della partita per. 40-40 Il nastro fa passare il passante in corsa di. 40-30 In ritardo nel colpire il dritto: palla del 2-1 per. 30-30 Molto macchinosonella ricerca del rovescio in uscita dal servizio. 30-15 Incide in risposta ...

