Lite per motivi sentimentali finisce nel sangue nel Napoletano: arrestato 30enne (Di martedì 18 gennaio 2022) E' finita nel sangue una Lite, nata per questione sentimentali, che ha visto coinvolti due giovani di 30 anni. Un 34enne, residente al Parco Verde di Caivano, è stato ferito con cinque fendenti alla schiena dal suo rivale e trasferito subito al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è attualmente ricoverato.

