La carica dei Green pass in scadenza, in Liguria attivate 19 linee vaccinali (Di martedì 18 gennaio 2022) Da febbraio la validità della certificazione scende da 9 a 6 mesi. Quasi 134 mila i certificati in via di esaurimento entro sette giorni: partita la corsa contro il tempo Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 gennaio 2022) Da febbraio la validità della certificazione scende da 9 a 6 mesi. Quasi 134 mila i certificati in via di esaurimento entro sette giorni: partita la corsa contro il tempo

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi al Quirinale, sul Fatto di domani la carica dei pregiudicati per portarlo al Colle - waltercasagran : RT @alberto_sanavia: #18gennaio 1810, #Venezia: muore Luigi Paolo #Foscari, ultimo Primicerio di San Marco che cessò la sua carica dopo la… - ringetto65 : RT @erretti42: La carica dei pregiudicati per l’ascesa di B. al Colle si arricchisce di un altro grande ritorno::Valter La Vitola, di cui,… - mariafalsetta : RT @lorenzdonofrio: Il direttore del CDC Rochelle Walensky ha affermato che studi recenti hanno dimostrato che gli individui vaccinati che… - Tigresiberiana7 : RT @LuciaAmbrosino1: @Guido07261 @matteorenzi Grillo frequenta regolarmente il parlamento, ahi noi, e, di fatto, è il vero deus ex machina… -