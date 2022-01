GF VIP, Delia Duran in lacrime: decisione presa su Alex Belli (Di martedì 18 gennaio 2022) Delia Duran si è sfogata nel pomeriggio di oggi al GF Vip, intervenendo duramente su Alex Belli. In lacrime la modella prende la sua decisione E’ arrivata nella casa da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 18 gennaio 2022)si è sfogata nel pomeriggio di oggi al GF Vip, intervenendo duramente su. Inla modella prende la suaE’ arrivata nella casa da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Delia Duran lascia Alex Belli dopo l’aereo per Soleil Sorge al GF Vip: “Basta prendermi in giro. Ho deciso” -… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Delia Duran tira in ballo Alex Belli: `Tra lui e Soleil c`è stata intimità` #delia #duran #tira #ballo… - redazionerumors : Gf Vip, Delia Duran vuota il sacco: “Alex mi ha detto tutto, tra lui e Soleil c’è stata intimità” #GFvip… - blogtivvu : Delia Duran lascia Alex Belli al GF Vip: Soleil “sbotta” per il cambio di rotta di Katia e Manila – VIDEO - infoitcultura : Aereo per Soleil e Alex al GF Vip, la reazione di Delia: 'E' finita!' - VIDEO -