Camera, deputato ha un malore dopo l'ok alla fiducia sul dl Super Green pass (Di martedì 18 gennaio 2022) La seduta dell'Aula della Camera è stata improvvisamente sospesa: un deputato ha infatti avuto un malore durante l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il vicepresidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) La seduta dell'Aula dellaè stata improvvisamente sospesa: unha infatti avuto undurante l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto. Il vicepresidente ...

Advertising

Loestestest : RT @valy_s: Alla #Camera in corso la fiducia (strano!) al #supergreenpass . Sento parlare un deputato, ma non riconosco dalla voce chi sia.… - jobwithinternet : RT @MediasetTgcom24: Camera, deputato ha un malore dopo l'ok alla fiducia sul dl Super Green pass #supergreenpass - Larisa40765958 : RT @MediasetTgcom24: Camera, deputato ha un malore dopo l'ok alla fiducia sul dl Super Green pass #supergreenpass - IMoresi : RT @MediasetTgcom24: Camera, deputato ha un malore dopo l'ok alla fiducia sul dl Super Green pass #supergreenpass - leggoit : Camera, malore in aula per un deputato: seduta sospesa -

Ultime Notizie dalla rete : Camera deputato Camera, malore in aula per un deputato: seduta sospesa Il deputato che ha avuto un malore nell'Aula della Camera è Federico Mollicone di Fratelli d'Italia . Il parlamentare aveva da qualche minuto finito di intervenire sul proprio ordine del giorno alle ...

Camera, deputato ha un malore dopo l'ok alla fiducia sul dl Super Green pass La seduta dell'Aula della Camera è stata improvvisamente sospesa: un deputato ha infatti avuto un malore durante l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il vicepresidente di turno Ettore Rosato ha ...

Camera, malore in aula per un deputato: seduta sospesa leggo.it Paura a Montecitorio: deputato accusa un malore, seduta sospesa Malore improvviso a Montecitorio. La seduta dell’Aula della Camera è stata sospesa perché un deputato ha avuto un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il ...

Camera, malore per un deputato, seduta sospesa La seduta dell’Aula della Camera è stata sospesa all’improvviso. Sembra che un deputato abbia avuto un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il vicepresid ...

Ilche ha avuto un malore nell'Aula dellaè Federico Mollicone di Fratelli d'Italia . Il parlamentare aveva da qualche minuto finito di intervenire sul proprio ordine del giorno alle ...La seduta dell'Aula dellaè stata improvvisamente sospesa: unha infatti avuto un malore durante l'illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il vicepresidente di turno Ettore Rosato ha ...Malore improvviso a Montecitorio. La seduta dell’Aula della Camera è stata sospesa perché un deputato ha avuto un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il ...La seduta dell’Aula della Camera è stata sospesa all’improvviso. Sembra che un deputato abbia avuto un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green pass. Il vicepresid ...