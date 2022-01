Ascolti tv 17 gennaio 2022 analisi: “Non mi lasciare” resiste ai vipponi in crisi di nervi, flette “Report”. Parte bene “Delitti del BarLume” (Di martedì 18 gennaio 2022) Ascolti al top: Tg1 a 5,469 milioni e 22,9%. I Soliti Ignoti 5,142 milioni e 20,1%. Tg5 a 4,4 milioni e 18,3%. Fiction contro reality e poi Report da terzo incomodo. Schema generalista immutato in tv – ieri, lunedì 17 gennaio – in prima serata. In prime time Rai1 ha schierato la produzione Non Mi lasciare con Vittoria Puccini nel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove rimane centrale il triangolo tra Alex, Soleil, Delia, mentre Nathalie Caldonazzo si è scatenata contro Sonia Bruganelli e in nomination sono andati Davide, Jessica, Giacomo e Valeria. Le altre opzioni? Con la serie tv Delitti in Paradiso su Rai2, Italia1 ha programmato Freedom, mentre su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica. Su Rai3 Report si è molto focalizzato ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 gennaio 2022)al top: Tg1 a 5,469 milioni e 22,9%. I Soliti Ignoti 5,142 milioni e 20,1%. Tg5 a 4,4 milioni e 18,3%. Fiction contro reality e poida terzo incomodo. Schema generalista immutato in tv – ieri, lunedì 17– in prima serata. In prime time Rai1 ha schierato la produzione Non Micon Vittoria Puccini nel cast ed il tema della pedofilia sul web in primo piano. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove rimane centrale il triangolo tra Alex, Soleil, Delia, mentre Nathalie Caldonazzo si è scatenata contro Sonia Bruganelli e in nomination sono andati Davide, Jessica, Giacomo e Valeria. Le altre opzioni? Con la serie tvin Paradiso su Rai2, Italia1 ha programmato Freedom, mentre su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica. Su Rai3si è molto focalizzato ...

