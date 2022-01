Zimbabwe vs Guinea: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) A breve distanza da un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa, la Guinea affronterà lo Zimbabwe allo Stade Ahmadou Ahidjo martedì 18 gennaio. D’altra parte, lo Zimbabwe attende ancora il suo primo punto del torneo e avrà bisogno di una vittoria in questo per avere qualche possibilità di passare. Il calcio di inizio di Zimbabwe vs Guinea è prvisto alle 17 Prepartita Zimbabwe vs Guinea: a che punto sono le due squadre? Guinea La Guinea ha giocato una parte del bottino nell’incontro contro il Senegal di venerdì, terminato 0-0 al Kouekong Stadium. Gli uomini di Kaba Diawara sono rimasti indietro per la maggior parte della gara, ma hanno tenuto duro per assicurarsi un punto impressionante a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 gennaio 2022) A breve distanza da un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa, laaffronterà loallo Stade Ahmadou Ahidjo martedì 18 gennaio. D’altra parte, loattende ancora il suo primo punto del torneo e avrà bisogno di una vittoria in questo per avere qualchetà di passare. Il calcio di inizio divsè prvisto alle 17 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Laha giocato una parte del bottino nell’incontro contro il Senegal di venerdì, terminato 0-0 al Kouekong Stadium. Gli uomini di Kaba Diawara sono rimasti indietro per la maggior parte della gara, ma hanno tenuto duro per assicurarsi un punto impressionante a ...

Advertising

periodicodaily : Zimbabwe vs Guinea: pronostico e possibili formazioni #CoppaDAfrica #18gennaio #CAF - marco08521497 : In #coppadafrica2022 deludente pari, 0-0 tra #senegal e #guinea. 2-1 del #malawi sul #zimbabwe, 2-0 del #marocco su… - sportli26181512 : Senegal e Guinea non si fanno male: 0-0 e ottavi a un passo per entrambe: Senegal e Guinea non si fanno male: 0-0 e… - mbolo_bot : RT @ArmLisi: Le restanti partite fino ad ora della prima giornata dei gironi #CAFCup: #Senegal - #Zimbabwe 1-0 #Guinea - #Malawi 1-0 #Maroc… - TheSudaneseBot : RT @ArmLisi: Le restanti partite fino ad ora della prima giornata dei gironi #CAFCup: #Senegal - #Zimbabwe 1-0 #Guinea - #Malawi 1-0 #Maroc… -